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Bakan Abdulhamit Gül, 'iyi hal' indirimini eleştirdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, toplumda infiale neden olan suçlarda 'iyi hal' indirimi yapılmaması gerektiğini söyledi.

İHA | 20.12.2019 - 07:43..
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Bakan Abdulhamit Gül, 'iyi hal' indirimini eleştirdi

TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde söz alan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanması yönünde yayımladıkları genelgenin olumlu karşılanmasının kendileri için değerli olduğunu söyledi.

"GENELGE, HER TÜRLÜ ÖNERİYE AÇIKTIR"

Kadına yönelik şiddetin sadece bir genelge ile son erdirilecek bir konu olmadığını, ancak özellikle bu konularda bir farkındalık oluşturma amacını taşıdığını vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"Ancak genelgedeki bazı ifadelerin yanlış anlaşıldığını görüyoruz, bunları da dikkatle takip ediyoruz. Genelge bir statik değildir, kamunun ve sivil toplumun önerilerine açıktır. Önemli olan netice almaktır. Ancak bu konu yargıya gelen konularla ilgilidir. Esasen şiddete hiçbir şekilde maruz kalmamak üzere sorunları temelinden çözmektir."

Bakan Abdulhamit Gül, 'iyi hal' indirimini eleştirdi

İYİ HAL İNİDİRİMİNDE YASAL DÜZENLEME

"İnfial yaratan bir hadisede sanığın duruşmadaki tavrından dolayı iyi hal indirimi yapılmasını bir hukukçu olarak asla anlayamıyorum. Bu konuda uygulamadan kaynaklı Yargıtayın da iyi hal indirimi ile ilgili bozduğu kararlar da var. Bu konuda hem farkındalık hem yasal düzenleme anlamında akademisyenlerle yaptığımız bir çalışma da var."

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