Bakan Akar: 8 ayda 676 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, T-38 jet eğitim uçağı ile Ege Denizi üzerindeki uçuşa katılarak 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Tören mangasını selamlamasının ardından üs personeline hitap eden Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gece-gündüz, dağ-bayır, yaz-kış demeden Türkiye’nin ve milletinin egemenliği, bağımsızlık ve güvenliği için 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla yoğun bir mücadele içinde olduğunu söyledi.

PENÇE- 1, PENÇE- 2, PENÇE -3: 676 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Akar, terörle mücadelenin sınır ötesinde de artan bir ivme ve kararlılıkla devam ettiğini belirterek, “Irak’ın kuzeyinde Pençe-1, Pençe-2 ve Pençe- 3 faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyine yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda, toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız yoğun şekilde devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinde terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz. Alınması gereken tüm tedbirler alındı, alınmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞLARIMIZ TAKİP EDİYOR"

Bakan Akar, ABD ile devam eden Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında yapılan görüşmeler çerçevesinde belli mutabakatların sağlandığını, bir takvim oluşturulduğunu kaydederek, şöyle konuştu: "Bununla ilgili yapılan görüşmeler çerçevesinde belli mutabakatlar sağlandı, belli bir takvim oluşturuldu. Bu husus, komutan arkadaşlarımız tarafından hassas ve dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Bizim daha önceden Münbiç’te, Rakka’da verilen sözlerle alakalı tecrübelerimiz, hafızalarımızda bilgiler var. Bunların hiçbirini unutmadık. Dolayısıyla büyük bir hassasiyet ve dikkatle verilen sözlerin yerine getirilmesini takip ediyoruz. Bize verilen bilgilerin her birini tek tek kontrol etmeden o işi kabul etmiyoruz. Bu çerçevede teröristlerin bölgeden uzaklaştırılması, oradaki tahkimatın tahrip edilmesi, ağır silahların toplanması hem İHA’larımızın hem helikopterlerimizin hem de ilerleyen zamanda jetlerimizin uçması ve devriyelerin gerçekleşmesi ve üs bölgelerin kurulması. Bunun için Birleşik Müşterek Harekat Merkezi Akçakale’de kuruldu, oradaki arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içindeler, sıralı tüm kademeler gelişmeleri yakın bir şekilde takip ediyor. Bize verilen sözlerin gerçekleşmesini takip etmekteyiz. Herhangi bir şekilde bize verilen sözlerde bir aksaklık olursa, bunlar yerine getirilmezse, bununla alakalı olarak Silahlı Kuvvetlerimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin B planı da var, C planı da var. Onları da uygulamaya koymaya hazırız. Gerekirse, Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, kendi göbeğimizi kendimiz kesebilecek durumdayız."