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Bakan Akar ABD'li meslektaşı Dunford ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'u kabul etti. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.

Haber Merkezi | 08.01.2019 - 21:34..
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’ye verilen silahların geri alınması ve DEAŞ dahil terör örgütleriyle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu." denildi.

Bakan Akar ABD'li meslektaşı Dunford ile görüştü

MÜNBİÇ YOL HARİTASI SÜRATLE TAMAMLANMALI

Akar tarafından, "Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği" vurgulandı.

Bakan Akar ABD'li meslektaşı Dunford ile görüştü

Görüşmede, Akar tarafından "Türkiye’nin sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu" belirtildi.

Bakan Akar ABD'li meslektaşı Dunford ile görüştü

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