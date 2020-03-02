Bakan Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nı değerlendirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 34 askerimizin Esad rejimimin saldırısında şehit olmasından sonra İdlib'de yapılacak operasyonun adını, Bahar Kalkanı Harekatı olarak duyurmuştu.





Akar, daha sonra harekatı 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın yöneteceğini açıklamıştı.

SON DURUM HAKKINDA BİLGİ ALDI

Bakan Akar; beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bahar Kalkanı Harekatı'nı, sınırın sıfır noktasındaki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'nden sevk ve idare etti.

Akar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan sahadaki son durum ve faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

"DAHA ÖNCE NASIL BAŞARDIYSAK YİNE BAŞARACAĞIZ"

Bakan Akar, burada yaptığı açıklamada, "Daha önceki harekatlarda olduğu gibi bunda da başarılı olacağız. Hak için, hukuk için sadece kendimiz için değil, Suriyeli kardeşlerimizin de rahatı, huzuru, güvenliği için yoğun gayret gösteriyoruz. Sadece askeri değil, aynı zamanda insani bir sorumluluğu da yerine getirme gayreti içindeyiz. Tarihimizden ve kültürümüzden aldığımız ilhamla her zaman olduğu gibi mazlumların, mağdurların yanında olmaya, üzerimize düşen görevleri yapmaya devam ediyoruz. Burada önemli ve büyük bir görevi yerine getiriyorsunuz. Hem ülkemiz için hem Suriyeli kardeşlerimiz için hem askeri hem insani anlamda çok önemli bir görevi yürütüyorsunuz." diye konuştu.



"GÖZYAŞLARININ HESABINI SORACAĞIZ"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli başarılar kazandığını ve bu başarıların kazanılmasında en büyük payın şehit, gazilerde olduğunu söyleyen Bakan Akar, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Bir kez daha ailelerine sabır, tüm milletimize baş sağlığı diliyoruz. Şu unutulmamalıdır ki; şimdiye kadar, şehitlerimizin, gazilerimizin bir damla kanlarını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Sevdiklerinin akan gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.





