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Bakan Akar F-35'lerin konuşlanacağı Malatya'da

Malatya'daki 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki çalışmaları denetleyen Akar, "FETÖ ile mücadele belgeler çıktıkça sürecek" dedi.

AA | 18.05.2019 - 09:12..
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'na geldi.

KOMUTANLAR VE PİLOTLARLA BİR ARAYA GELDİ

Faaliyetlere ilişkin Üs Komutanı Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu'dan brifing alan, talimat veren Bakan Akar, daha sonra filo komutanları ve pilotlarla bir araya geldi. Pilotlarla samimi sohbetin ardından bakım komutanlığına geçen Hulusi Akar ve komutanlar, buradaki bakım personeliyle de görüştü ve direktifler verdi.

Bakan Akar F-35'lerin konuşlanacağı Malatya'da

Bir F-4E uçağındaki yerli üretim akıllı mühimmatı da inceleyen Akar ve komutanlar, daha sonra F-35 uçaklarının konuşlanacağı alana geçti. Buradaki çalışmaları inceleyen Bakan Akar, gelinen son duruma ilişkin bilgi aldı.

7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı personeli ile de bir araya gelen Hulusi Akar, pilotundan bakımcısına kadar tüm personelin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın, dolayısıyla da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) çalışmalarına önemli katkılar sağladığını söyledi.

Bakan Akar F-35'lerin konuşlanacağı Malatya'da

TSK BÜYÜK BİR AİLE

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni "büyük bir aile" olarak nitelendiren Akar, "Ancak bir bütün halinde çalışarak bize verilen görevleri başarıyla yerine getirebiliriz." diye konuştu.

Türkiye'nin çevresinde yaşanan önemli gelişme, çatışma ve istikrarsızlıkları yakından takip ettiklerini vurgulayan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Bakan Akar F-35'lerin konuşlanacağı Malatya'da

Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve yurt dışındaki terörle mücadelesine ilaveten Mavi Vatan'da da Türkiye'nin, hak ve hukukunu korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan vazifesini yerine getirdiğini de söyledi.

Bakan Akar F-35'lerin konuşlanacağı Malatya'da

TSK'nın FETÖ'den temizlendikçe güçlendiğini ifade eden Hulusi Akar, "FETÖ ile her türlü mücadele yapıldı, yapılmaya devam ediliyor. 'Bu mücadele bitti' denilemez, yeni bilgiler, belgeler çıktıkça TSK, Türk yargısı bu mücadelesini sürdürmeye devam edecek." şeklinde konuştu.

Bakan Akar F-35'lerin konuşlanacağı Malatya'da

Bakan Akar F-35'lerin konuşlanacağı Malatya'da

Bakan Akar F-35'lerin konuşlanacağı Malatya'da

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