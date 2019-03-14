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Bakan Akar: F-35'lerle ilgili hazırlıklarımızı yaptık

Milli Savunma Bakanı Akar, F-35'lerle ilgili yaşanan süreçte şu ana kadar bir değişiklik olmadığını söyledi.

AA | 14.03.2019 - 11:18..
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Bakan Akar: F-35'lerle ilgili hazırlıklarımızı yaptık

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın aldığı için ABD'nin yaptırım tehditleriyle karşı karşıya kaldı. S-400 yerine Türkiye'ye Patriot satmak isteyen ABD, F-35 projesinden Türkiye'yi çıkarmakla tehdit etti.

Ancak Türkiye ABD'ye karşı kararlı duruşunu her fırsatta gösteriyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaşanan süreçle ilgili son bilgileri paylaştı.

Teslimat konusunda Türkiye açısından şu ana kadar bir değişikliğin olmadığını bildiren Akar, hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Bakan Akar: F-35'lerle ilgili hazırlıklarımızı yaptık

"PİLOTLARIMIZ ABD'DE EĞİTİM ALIYOR"

Bakan Akar konuyla ilgili olarak, "Birtakım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor. Pilotlarımız, bakım personelimiz ABD'de eğitim almayı sürdürüyor. Kasım'da uçakların Malatya’ya gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Malatya’daki altyapı hazırlıklarımız tamamlandı."ifadelerini kullandı.

Bakan Akar: F-35'lerle ilgili hazırlıklarımızı yaptık

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