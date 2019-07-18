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Bakan Akar: F-35'ten çıkarılmamız NATO'yu olumsuz etkiler

ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararına Bakan Akar'dan cevap geldi.

Haber Merkezi | 18.07.2019 - 21:30..
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ABD, Türkiye'nin S-400 alması sonrası F-35 tehdidini masaya koydu.

Türkiye'ye haksız bir şekilde F-35'lerin verilmeyecek olmasına Ankara sert tepki gösterdi.

Konuyla ilgili bir açıklama da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi.

Bakan Akar, "ABD’nin ilişkilerimize zarar verebilecek adımlardan kaçınmasını beklemek stratejik ortak olarak en doğal hakkımızdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar: F-35'ten çıkarılmamız NATO'yu olumsuz etkiler

"TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE İNDİRİLDİ"

Bakan Akar, Erbil'de diplomatımızın şehit edildiği terör saldırıyla ilgili olarak da, "Erbil’deki alçak saldırıyı müteakip Kandil'e yapılan son dönemdeki en geniş çaplı hava harekatıyla terör örgütüne ağır bir darbe indirildi." ifadelerini kullandı.

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