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Bakan Akar Libya'daki Hafter güçlerinin tehdidine yanıt verdi

Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Akara, "Hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak" dedi.

AA | 30.06.2019 - 13:47..
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç değerlendirmesi sırasında AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari'nin, tüm Türk hedeflerini düşman hedefi saymakla tehdit ettiği hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, Libya'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ile halkının huzur ve mutluluğuna, Libya’daki ulusal mutabakat ruhuna önem atfettiklerini vurguladı.

"SALDIRILARIN BEDELİ AĞIR OLACAK"

Birleşmiş Milletler tarafından Libyalılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik çabalara destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Akar, şunları kaydetti: "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir. Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir."

Bakan Akar Libya'daki Hafter güçlerinin tehdidine yanıt verdi

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