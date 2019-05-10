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Bakan Akar Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırındaki birliklerde denetlemelerde bulunuyor.

AA | 10.05.2019 - 13:53..
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Hatay'a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı havalimanında Vali Rahmi Doğan, 2'nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve komutanlar daha sonra sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Akar ile komutanlar, Hatay Valiliği'ni de ziyaret etti.

Bakan Akar Suriye sınırında

Valilik özel defterini imzalamasının ardından Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Vali Doğan ile bir araya geldi.

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