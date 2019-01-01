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Bakan Akar ve komutanlar Süleyman Şah Türbesi'nde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Süleyman Şah Türbesi ile Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Haber Merkezi | 01.01.2019 - 11:33..
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Bakan Akar ve komutanlar Süleyman Şah Türbesi'nde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Süleyman Şah Türbesi ile Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Geçen sene yapılan büyük çaplı 147 operasyonla 2 bin 398 terörist etkisiz hale getirildi. Hava Kuvvetlerimiz (geçen yıl) teröristlerin sığınak, mühimmat deposu, sözde karargahları, gizlendikleri inleri dahil 922 hedefi vurdu. DEAŞ mücadelesinde TSK bir görev, sorumluluk almış, vazife üstlenmiştir. Bunu da önümüzdeki günlerde etkili bir şekilde yerine getireceğiz."

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