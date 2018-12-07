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Bakan Akar'dan Jeffrey'e PKK/PYD uyarısı

Akar, ABD'nin Suriye temsilcisine, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceğini iletti.

Haber Merkezi | 07.12.2018 - 17:36..
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Bakan Akar'dan Jeffrey'e PKK/PYD uyarısı

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i makamında kabul etti. Genel olarak Suriye konusunun ele alındığı görüşmede Fırat’ın doğusu, İdlib ve Münbiç’te yaşanan son dönemdeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu kapsamda; Akar tarafından muhatabına, uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılık, ABD’nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması konusundaki haklı beklentileri, gözlem noktalarından vazgeçilmesi ve Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceği hususları tekraren ifade edildi.

Bakan Akar'dan Jeffrey'e PKK/PYD uyarısı

Bakan Akar'dan Jeffrey'e PKK/PYD uyarısı

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