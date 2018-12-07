Diliyle kaldıramayacağı şey çok az olan kadın

1 Bir haftada 32 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarda 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

2 Alkollü Berkay, gazetecilere küfür etti Arda Turan ile eşine sarkıntılık ettiği iddiasıyla tartışan ve mahkemelik olan Berkay, şimdi bir mekan çıkışı alkollü olarak gazetecilere küfür ederken görüntülendi.

3 NASA'nın InSight uzay aracından yeni Mars fotoğrafları Geçtiğimiz günlerde Mars'a başarılı bir iniş gerçekleştiren InSight uzay aracından yeni fotoğraflar geldi.

4 İstanbul İmar Yönetmeliği'nde değişiklik İstanbul İmar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle tek bağımsız bölümlü konutlar hariç kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda asansör tesisi zorunlu oldu.

5 Bakan Akar'dan Jeffrey'e PKK/PYD uyarısı Akar, ABD'nin Suriye temsilcisine, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceğini iletti.

6 Bakan Kurum: En fazla yardım yapan ülkeyiz Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin dünyada en fazla yardım yapan ülkelerden biri olduğunu dile getirdi.