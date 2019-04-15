Bakan Akar'dan S-400 açıklaması

Türkiye ile Amerika arasında son dönemdeki krizin adı S-400.
Rusya'dan hava savunma sisteminin alınmaması için Türkiye'ye tehditler savuran Amerikalılar, Patriot'ların satışı için teklif sundu.
Türkiye ise S-400'den vazgeçmedi.
Sürece ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bir açıklama geldi.
ENDİŞENİZİ ANLATIN
Bakan Akar, Amerikalıların bu konudaki endişelerini ele almak için görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.
Hulusi Akar, "ABD'nin F-35 projesinde yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz. S-400 konusunda endişeleri ele almak üzere teknik görüşme yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.