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Bakan Akar'dan S-400 açıklaması

Savunma Bakanı Akar: "S-400 konusunda endişeleri ele almak üzere teknik görüşme yapmaya hazırız."

Haber Merkezi | 15.04.2019 - 17:13..
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Bakan Akar'dan S-400 açıklaması

Türkiye ile Amerika arasında son dönemdeki krizin adı S-400.

Rusya'dan hava savunma sisteminin alınmaması için Türkiye'ye tehditler savuran Amerikalılar, Patriot'ların satışı için teklif sundu.

Türkiye ise S-400'den vazgeçmedi.

Sürece ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bir açıklama geldi.

ENDİŞENİZİ ANLATIN

Bakan Akar, Amerikalıların bu konudaki endişelerini ele almak için görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

Hulusi Akar, "ABD'nin F-35 projesinde yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz. S-400 konusunda endişeleri ele almak üzere teknik görüşme yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.

S-400 Hava Savunma Sistemi VİDEO

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