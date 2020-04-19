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Bakan Albayrak: Aşamayacağımız hiçbir sorun yok

Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aşamayacağımız hiçbir sorun, çözemeyeceğimiz hiçbir sıkıntımız yok" dedi.

DHA |
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Bakan Albayrak: Aşamayacağımız hiçbir sorun yok

 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, esnaf Faruk Durmuş'un sözlerinin yer aldığı bir görüntü paylaştı.

"DESTEK PAKETİNİ KULLANIYORUZ, SIKINTIMIZ KALMADI"

Albayrak'ın paylaştığı görüntüde esnaf Durmuş, "Koltuk döşeme imalat ve mobilya sektöründe faaliyetlerime devam ediyorum. İşlerimiz çok şükür iyi. Sıkıntılı olduğumuz bu koronavirüs hastalığında devletimiz devreye girdi, esnaf destek paketini açıkladı, biz de talepte bulunduk aldık. Paketi kullanıyoruz şu anda, rahata erdik. Herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Rahat rahat ticaretimize bakıyoruz. Eskisi kadar çok kazanmıyoruz ama ne kazanıyorsak Allah bereket versin. Çalışmamıza devam edeceğiz, üretime devam. Üstümüze ne düşüyorsa görevimizi yapmak zorundayız. Devletimize bu şekilde destek vereceğiz. Geleceğe dair beklentimiz çok iyi. Önümüz aydınlık olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandığı görülüyor.

"ÇÖZEMEYECEĞİMİZ HİÇBİR SIKINTI YOK"

Bakan Albayrak ise paylaşımında, "Faruk Bey kardeşimizin de dediği gibi inanacak, üretecek ve daima çalışmaya devam edeceğiz. Aşamayacağımız hiçbir sorun, çözemeyeceğimiz hiçbir sıkıntımız yok. Çok yakın zamanda semtlerimizde esnaflarımız güler yüzleri ile vatandaşlarımızı karşılayacak" ifadelerine yer verdi.

 

Bakan Albayrak: Aşamayacağımız hiçbir sorun yok -1

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