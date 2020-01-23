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Bakan Albayrak Davos'ta

"Davos'un bu yılki ana gündemi büyüme" diyen Albayrak, Türkiye'nin bu konuda yüzde beşlik bir hedefi olduğunu söyledi.

İHA | 23.01.2020 - 14:30..
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu.

Albayrak, Davos’un 50 yıllık bir birikimin eseri olduğunu dünyanın birçok ülkesinden liderler ve iş insanlarıyla bir araya geldiğini söyledi.

Albayrak, Türkiye'de 2020 yılının direk ve doğrudan yatırımların yılı olacağını söyledi.

"TÜRKİYE, GEÇEN YILA KIYASLA BU YIL POZİTİF GELİŞME YAŞADI"

Bakan Albayrak, "Biz küresel ekosistemin gereği, gerekse de Türkiye’nin gündemi açışından önemli görüşmeler yürütüyoruz. Özellikle yeni ABD Çin arasındaki mutabakat ve BAZ 1 dedikleri ve 2 ve 3’ün konuşulduğu ABD seçimlerinden önceki gelişmeleri seçim sonuçlarına göre ve ondan sonraki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Çünkü küresel ekonomiyi önemli ölçüde etkileyecek bir süreç. Onun dışında da Türkiye’nin gündemi, geçen yıla kıyasla bu yıl Türkiye gayet olumlu pozitif gelişme yaşadı.

Bakan Albayrak Davos'ta


"TÜRKİYE'YE GÜVENENLER YÜZDE YÜZLÜK KAZANÇ YAŞADILAR"

Türkiye’ye güvenenler ciddi anlamda kazançlı bir süreçte yüzde 80 ve yüzde 100'lük kazançlar yaşadılar. Yabancıların dikkatinden kaçmıyor. Türkiye’nin özellikle siyaset, finans ve özel sektör anlamında tarihinde hiç olmadığı kadar birbirleriyle senkronize bir dönemden geçiyor bu da Türkiye’nin bağışıklık sistemindeki alt ve üst yapısını güçlendirmesi ve etkinliğini artıracaktır.

Bakan Albayrak Davos'ta


"HEDEFİMİZ YÜZDE 5'LİK BÜYÜME"

Bu yılki Davos’un ana gündemi büyüme. Çevreden sonra en önemli başlık. Büyümeyi etkileyecek faktörler oldukça az. Bu anlamda büyümeyi başarabilecek ülkelerden birisi Türkiye’dir. Yüzde beşlik büyüme hedefimiz önemli bir büyüme olacaktır. Bu da Türkiye’ye olan ilgi ve alakayı artırmaktadır. Yabancı yatırımcılarla görüşüyoruz. Özellikle ertelenen yatırımlar, istikrarın sağlanmasıyla birlikte yavaş yavaş yeniden gündeme gelmeye başladı.

Bakan Albayrak Davos'ta


"2020 YATIRIMLARIN YILI OLACAK"

Sağlık, ulaşım altyapı, stratejik yatırım finans sektörü dışında görüşmeler yapmaktayız. Diğer bakanlarımızın da yaptığı görüşmeler var. 2020 yılı direk ve doğrudan yatırımların yılı olacağını görüyoruz." dedi.

Bakan Albayrak Davos'ta

Bakan Albayrak Davos'ta

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