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Bakan Albayrak: Desteklerde hız kesmiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafa tahsis ettiğimiz finansman 10,8 milyar liraya, sanayiciye sağladığımız destek 59,6 milyar liraya ulaştı." dedi.

AA |
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Bakan Albayrak: Desteklerde hız kesmiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnafa tahsis edilen finansmanın Paraf Ticari Kart ile 10 milyar 836 milyon liraya, sanayiciye sağlanan desteğin de 59 milyar 62 milyon liraya ulaştığını belirtti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Albayrak, kamu bankaları ile esnafa ve sanayiciye sağlanan desteklerde hız kesmediklerini ifade etti.

59 MİLYARLIK DESTEK

Albayrak, "Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyon liraya, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon liraya ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

DİĞER RAKAMLAR

Albayrak'ın paylaşımında sağlanan desteklere yönelik diğer rakamlar da yer aldı.

Buna göre, Esnaf Destek Paketi'ni talep eden firma sayısı 501 bin 450, kredi tahsis edilen esnaf sayısı 335 bin 721, kredi tahsis tutarı 8 milyar 156 milyon lira oldu. Paraf Ticari Kart'a yönelik 138 bin 64 talep gelirken 126 bin 665 tahsis yapıldı ve 2 milyar 680 milyon liralık tahsis gerçekleşti.

92 BİN 469 FİRMA BAŞVURDU

İş'te Devam Desteği'ne 92 bin 469 firma başvururken, kredi tahsisi yapılan firma 66 bin 903 oldu. Kredi tahsisi yapılan firmaların 64 bin 183'ü küçük ve orta boy işletmelerden oluştu. Paketten yararlanan sektörlerin başında yüzde 36,8 oranıyla imalat sanayi gelirken, bunu yüzde 32,8'le ticaret izledi.

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