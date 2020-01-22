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Bakan Albayrak: Emeklilik reformu, herkesi mutlu edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 değerlendirme toplantısı kapsamında, 2020 emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapılabileceğini söyledi.

İHA | 22.01.2020 - 02:03..
  1. Haberler
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da "2019 Değerlendirme Toplantısı" düzenledi.

Kıdem tazminatı ile ilgili bir soru üzerine "2020 emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı. 2023'e doğru hedef bu. Tüm emeklilik sistemini dünyada en başarılı gerçekleşen örneklerle bir çalışma yaparak gerçekleştireceğiz. İhtiyaçtan öte bir zaruriyet. kimsenin mutlu olmadığı bir sitemden tüm paydaşların mutlu olduğu bir sisteme geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak: Emeklilik reformu, herkesi mutlu edecek

"VARLIK FONU'NDAN GÜZEL HABERLER BEKLİYORUZ"

Bakan Albayrak, Varlık Fonu ile ilgili olarak "2020 yılında Varlık Fonu'ndan güzel haberler bekliyoruz. Cari açığa etki edecek olumlu sonuçlar göreceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son olarak "Kritik bir 1.5 yıl geçirdik. 2020 yılı toplum açısından daha iyi bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.

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