taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2931
Euro
6.0316
Altın
1270.03
Borsa
90829.57
Gram Altın
216.171

Bakan Albayrak: Hayatımda hiç İsrail'e gitmedim

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kendisi hakkında İsrail'e giderek pazarlık yaptığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na "Bu yalanlardan bıktık" diye karşılık verdi.

Haber Merkezi | 25.12.2018 - 17:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Bakan Albayrak: Hayatımda hiç İsrail'e gitmedim

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM'deki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alarak; "İsrail ile Türkiye yalandan kavga ediyor. Sen bu kadar İsrail'e, Netanyahu'ya kızıyorsan damadını neden yolladın İsraile'e" ifadelerine yer vermişti.

Bakan Albayrak: Hayatımda hiç İsrail'e gitmedim VİDEO

"YALANLARDAN BIKTIK"

Bakan Albayrak ise bu ifadelere, Twitter sayfasından cevap verdi.

Berat Albayrak şunları söyledi: "Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail’e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail’e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap almadıkça iftira atmaktan, her köşeye sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar."

Bakan Albayrak: Hayatımda hiç İsrail'e gitmedim

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Asgari ücret belli oldu

Asgari ücret belli oldu

917
Cem Uzan Türkiye'ye dönmek istiyor

Cem Uzan Türkiye'ye dönmek istiyor

253
2019 asgari ücretinde AGİ'ler ne kadar olacak

2019 asgari ücretinde AGİ'ler ne kadar olacak

160
Şeyma Subaşı amuda kalktı

Şeyma Subaşı amuda kalktı

169
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji müjdesi

449
Erdoğan: Binali Yıldırım'ın istifasına gerek yok

Erdoğan: Binali Yıldırım'ın istifasına gerek yok

62
F.Bahçe'de kadro dışı kalanlar affedilecek

F.Bahçe'de kadro dışı kalanlar affedilecek

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir