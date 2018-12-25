Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM'deki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alarak; "İsrail ile Türkiye yalandan kavga ediyor. Sen bu kadar İsrail'e, Netanyahu'ya kızıyorsan damadını neden yolladın İsraile'e" ifadelerine yer vermişti.

Bakan Albayrak: Hayatımda hiç İsrail'e gitmedim VİDEO

"YALANLARDAN BIKTIK"

Bakan Albayrak ise bu ifadelere, Twitter sayfasından cevap verdi.

Berat Albayrak şunları söyledi: "Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail’e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail’e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap almadıkça iftira atmaktan, her köşeye sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar."