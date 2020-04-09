taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7192
Euro
7.3382
Altın
1675.01
Borsa
94235.68
Gram Altın
361.413
Bitcoin
49030.91

Bakan Albayrak'tan sondaj gemileri paylaşımı

Bakan Berat Albayrak, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz" dedi.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bakan Albayrak'tan sondaj gemileri paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretinde olduklarını bildirdi.

'ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK BİTECEK' MESAJI

Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesinde olunduğuna işaret eden Albayrak, "3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, paylaşımında Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj gemilerine ilişkin görsellere de yer verdi.

Bakan Albayrak'tan sondaj gemileri paylaşımı

Fatih sondaj gemisi İstanbul'da ViDEO

İlginizi Çekebilir
Atık sular için koronavirüs genelgesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında "Atık Su Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi" yayımlandı.
Edirne'de iş yeri 6 kez soyulan esnaftan hırsıza çağrı
İş yerlerinden hırsızlık yapılan esnaf, kapının üzerine "Dükkana girip kabloları kesip çalma. Her hafta sonu gel, 5 dükkan sana 50'şer lira vereceğiz." yazılı kağıt astı.
Yozgat'ta kaçak 12 bin maske ele geçirildi
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak üretilen 12 bin maske ve çeşitli malzemeler ele geçirilirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Antalya'da kavga eden dilenciler yine yakalandı
Sokak ortasında kavga eden dilencileri yeniden yakalayan polis ekipleri, para cezası uyguladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Enerji yüklemesi vaadiyle istismar davasında karar çıktı
Enerji yüklemesi vaadiyle istismar davasında karar çıktı
650
Dilenen kadına 'geber' diyen Nail Noğay görevden alındı
Dilenen kadına 'geber' diyen Nail Noğay görevden alındı
526
Ercüment Ovalı'nın korona çalışması devam ediyor
Ercüment Ovalı'nın korona çalışması devam ediyor
417
ABD, Türkiye'den hijyen ürünleri talep etti
ABD, Türkiye'den hijyen ürünleri talep etti
456
Meclis'te CHP-HDP-İyi Parti ittifakı
Meclis'te CHP-HDP-İyi Parti ittifakı
674
Suud hanedanının 150 üyesine koronavirüs sıçradı
Suud hanedanının 150 üyesine koronavirüs sıçradı
361
ABD hava trafiğindeki yoğunluk endişelendirdi
ABD hava trafiğindeki yoğunluk endişelendirdi
92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir