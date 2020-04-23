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Bakan Albayrak'tan videolu 23 Nisan mesajı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Evlatlarımıza daha müreffeh bir gelecek bırakmak için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.

DHA |
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Bakan Albayrak'tan videolu 23 Nisan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaştığı mesajında, "Aziz milletimizin iradesinin timsali Gazi Meclisimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

"TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Evlatlarımıza ve dünyanın tüm çocuklarına daha müreffeh bir gelecek bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, paylaştığı videoda ise çocuklarla çekilmiş görüntülerine ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarına yer verdi.

Bakan Albayrak'tan 23 Nisan paylaşımı VİDEO

Bakan Albayrak'tan videolu 23 Nisan mesajı

Bakan Albayrak'tan, '23 Nisan' paylaşımı -1

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