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Bakan aracına suyla karışık akaryakıt dolduracaklardı

Kamerun'da Enerji ve Su Bakanı Gaston Eloundou Essomba'nın makam aracının da yer aldığı konvoya akaryakıt alınırken, akaryakıtta su tespit edildi.

AA | 09.09.2019 - 09:12..
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Kamerun basınındaki haberlere göre, bir program için ülkenin ekonomi metropolü Douala kentine gelen Enerji ve Su Bakanı Gaston Eloundou Essomba'nın aracının da yer aldığı konvoy, akaryakıt almak için kentin girişindeki Total'e ait bir benzin istasyonuna gitti.

BAKANA SUYLA KARIŞIK AKARYAKIT VERECEKLERDİ

Konvoydaki araçlara akaryakıt dolumu yapıldığı sırada istasyondaki depolarda kontrol yapan bakanlık personeli, depolarda akaryakıtla karışık su olduğunu tespit etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Essomba'nın 3 günlük çalışma görevi için Douala'ya gittiği ve "Total Dibamba İstasyonu'nda bakanın makam otomobilinin de yer aldığı konvoydaki araçlara akaryakıt dolumu yapıldığı sırada yapılan incelemelerde, akaryakıtta su tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Bakan aracına suyla karışık akaryakıt dolduracaklardı

Söz konusu istasyonunun faaliyetlerinin durdurulduğu kaydedilen açıklamada, şirket hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülke genelindeki akaryakıt istasyonlarına yönelik sıkı kontroller başlatılacağı da vurgulandı.

MÜŞTERİLER DE ŞİKAYET ETTİ

Olayın duyulmasından sonra Kamerun'daki bazı Total müşterileri, sosyal medyada yazdıkları şikayetlerde, Total'den akaryakıt aldıktan sonra araçlarının çalışmadığını ileri sürdü.

Öte yandan, Douala'daki olayı doğrulayan ancak daha fazla bilgi vermeyen Fransız şirketinin yetkilileri, suyun istasyondaki depolara akaryakıt doldurulduğu sırada karışmış olabileceğini savundu.

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