Pakdemirli: Baraj ve göletlerde hasar yok

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli depremin ardından, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Elazığ ve çevresindeki baraj ve göletlerdeki duruma ilişkin bilgi verdi.

''BARAJ VE GÖLLERİMİZDE HERHANGİ BİR HASAR TESPİT EDİLMEDİ''

Bakan Pakdemirli, "Elazığ bölgemizde (Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illeri) bulunan 47 baraj ve gölette, Diyarbakır bölgemizde (Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Siirt illeri) bulunan 30 baraj ve gölette, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş bölge müdürlüklerimizde yer alan tüm baraj ve göletler ilgili teknik personelimizce tetkik edilmiş olup, herhangi bir hasar tespit edilmemiştir." ifadelerini kullandı.