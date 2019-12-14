Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı programlara katılmak üzere Kayseri'ye gitti. Beraberindeki heyetle birlikte esnaf ziyareti gerçekleştiren Berat Albayrak'a ilgi oldukça büyüktü.

Bakan Berat Albayrak'ın esnaf ziyareti eğlenceli görüntülere sahne oldu. Pastırma kesip beraberindeki heyete ikram eden Albayrak, Kastamonu ile Kayseri arasında yaşanan çekişmeye de dahil oldu.

Bakan Berat Albayrak Kayseri'de esnafı ziyaret etti VİDEO

"KAYSERİ'NİN PASTIRMASI BİR BAŞKA"

Kastamonu ile Kayseri pastırmasından hangisinin daha güzel olduğunun sorulması üzerine Bakan Albayrak, "Kayseri'ye gelip Kayseri pastırması yemeden olmaz. Türkiye'mizin bütün pastırmaları on numara ama Kayseri'nin pastırması bir başka. Kayseri'nin de Kastamonu'nun da pastırmaları güzel. Hepsi güzel." yanıtını verdi.

ERDOĞAN'IN TERCİHİ KASTAMONU

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kastamonu pastırmasının güzel olduğunu söyledikten sonra iki il arasındaki çekişme yeniden gündeme gelmişti.

Kayserililer ile Kastamonulular, en güzel pastırmanın kendileri tarafından üretildiğini savunuyor.

FAİZLER DAHA DA DÜŞECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, faizler konusunda da açıklama yaptı.

Bir esnafın “Haneleri daha da yarıya düşürmenizi bekliyoruz” demesi üzerine faizlerin daha da düşürüleceğini söyledi ve dua istedi.