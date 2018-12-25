Bakan Çavuşoğlu: Suriye'yi bölme planları suya düştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Netanyahu'nun açıklamaları hakkında ise sert ifadeler kullandı.

PKK İLE NETANYAHU'NUN ORTAK ÖZELLİĞİ BEBEK KATİLİ OLMALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarını değerlendirdi. Çavuşoğlu "Netanyahu son günlerde çok huzursuz çünkü Suriye’yi bölemeyeceğini anladı. Ve Netanyahu’nun son zamanlarda PKK terör örgütüne karşı büyük bir sempatisi var. Çünkü PKK/YPG aracılığı ile Suriye’yi bölmek istiyorlardı ve planları suya düşünce huzursuz olmaya başladılar ve dikkat ederseniz sürekli sözde, Kürt kardeşlerimizin isimlerini kullanarak Cumhurbaşkanımıza iftiralar atmaya çalışıyor haddini de aşıyor" dedi.İsrail ve PKK’nın bölgeleri bölmek için işbirliği yaptığını gördüklerini belirten Çavuşoğlu, "PKK ile Netanyahu’nun başka bir ortak özeliği var, her ikisinin de bebek katili olmasıdır" ifadelerini kullandı.