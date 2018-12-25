taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2881
Euro
6.0356
Altın
1269.48
Borsa
91526.9
Gram Altın
215.919

Bakan Çavuşoğlu: Suriye'yi bölme planları suya düştü

Çavuşoğlu, Netanyahu için "PKK terör örgütüne karşı büyük bir sempatisi var" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi | 25.12.2018 - 00:10..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş
Bakan Çavuşoğlu: Suriye'yi bölme planları suya düştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Netanyahu'nun açıklamaları hakkında ise sert ifadeler kullandı.

PKK İLE NETANYAHU'NUN ORTAK ÖZELLİĞİ BEBEK KATİLİ OLMALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarını değerlendirdi. Çavuşoğlu  "Netanyahu son günlerde çok huzursuz çünkü Suriye’yi bölemeyeceğini anladı. Ve Netanyahu’nun son zamanlarda PKK terör örgütüne karşı büyük bir sempatisi var. Çünkü PKK/YPG aracılığı ile Suriye’yi bölmek istiyorlardı ve planları suya düşünce huzursuz olmaya başladılar ve dikkat ederseniz sürekli sözde, Kürt kardeşlerimizin isimlerini kullanarak Cumhurbaşkanımıza iftiralar atmaya çalışıyor haddini de aşıyor" dedi.İsrail ve PKK’nın bölgeleri bölmek için işbirliği yaptığını gördüklerini belirten Çavuşoğlu, "PKK ile Netanyahu’nun başka bir ortak özeliği var, her ikisinin de bebek katili olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İZBAN ek seferleri durduruldu

İZBAN ek seferleri durduruldu

0
Bakan Çavuşoğlu: Suriye'yi bölme planları suya düştü

Bakan Çavuşoğlu: Suriye'yi bölme planları suya düştü

0
Kayıp işçiyi arkadaşı öldürdü

Kayıp işçiyi arkadaşı öldürdü

0
Afganistan'da hükümet binasına saldırı: 29 ölü

Afganistan'da hükümet binasına saldırı: 29 ölü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir