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Bakan Çavuşoğlu, Tunceli’de golf sahasının temelini attı

Tunceli’ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üniversite kampüsünde yapımına başlanan mini golf sahasının temel atma törenine katıldı.

İHA | 15.11.2018 - 19:22..
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Bakan Çavuşoğlu, Tunceli’de golf sahasının temelini attı

Munzur Üniversitesi’nin Akademik Yılı açılış törenlerine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra üniversite hakkında Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek’ten bilgi aldı ardından üniversite kampüsünde yapılacak olan mini golf tesisisin temel atma törenine katıldı.

"HERKESİN OYNAYABİLECEĞİ BİR SPOR"

Bakan Çavuşoğlu, “Bugün burada mini de olsa bir golf tesisisin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Golf herkesin oynayabileceği bir spor. Bazen bakıyoruz dalga geçiyorlar. Görüyorum kimsesizler yurdundan çocuklar da oynuyor, köyden çocuklar da oynuyor” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Tunceli’de golf sahasının temelini attı

"ÖNEMLİ OYUNCULARA BAKIYORUZ YİNE TUNCELİ'DEN"

İstanbul ve Antalya’daki golf sahalarında çok sayıda hoca ve yöneticinin Tuncelili olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, “Ve bu çocuklar, gençlerimiz, hocalarımızın hepsi de gurur duyduğumuz çok sevdiğimiz güzel insanlar. Hepsi o sahalarda çanta taşıyarak, çalışarak başlamışlar ama kendilerini geliştirmişler ve hocalığa yükselmişler. Profesyonel olmuşlar. Önemli oyunculara bakıyoruz yine Tunceli’den kardeşlerimiz. Ne güzel bir şey. Hani bu sadece elit sporuydu.

Tunceli’de bu kardeşlerimiz gelip Antalya’da, İstanbul’da ve Türkiye’nin diğer yerlerinde yöneticilik ve hocalık yapıyorlarsa bunu herkes yapabilir. İnanıyorum ki burada birçok Tuncelili kardeşimiz sadece üniversitede değil gençlerle, okullarla bütünleştirip farklı bir etkinliği buraya kazandırıyoruz” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Tunceli’de golf sahasının temelini attı VİDEO


"TÜRKİYE’NİN EN İYİ GOLF HOCALARI TUNCELİ’DE"

Türkiye’nin en önemli golf hocalarının Tuncelili olduğunu belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'de, başlanan inşaatı kısa sürede bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından mini golf tesisinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Ardından golf hocaları da deneme atışı yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Tunceli’de golf sahasının temelini attı

Bakan Çavuşoğlu, Tunceli’de golf sahasının temelini attı

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