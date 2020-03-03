Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına cevap

Türkiye'nin göçmenlere sınır kapılarını açmasının ardından Avrupa'yı göçmen korkusu sardı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Twitter'dan ''Türkiye’nin kaldırdığı yükü görüyoruz ancak AB mutabakatındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmesi lazım. AB mültecilerin onurlu bakımına katkı sağlıyor. Biz onların jeopolitik olarak oyun topu olmalarına izin veremeyiz.'' paylaşımıyla bu kararı eleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas'ın Twitter'dan yaptığı bu paylaşıma yanıt verdi.

"YUNAN DOSTLARIN VİCDANSIZCA GÖÇMENLERİ ÖLDÜRÜYOR"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, paylaşımında, "Sevgili Heiko Maas, senin uyarıcı sözlerine inanmak isterdim ancak sadece Yunan dostlarına da söz söyleyebilirsen. Onlar şu an sınırlarında vicdansızca göçmenleri öldürüyorlar" ifadelerine yer verdi.

"ARTIK SORUMLULUK ALMA ZAMANI GELMEDİ Mİ?"

Çavuşoğlu ayrıca Maas'a AB'nin sorumluluklarını hatırlatarak, ''AB Türkiye’ye karşı hangi sözünü tuttu Heiko Maas. Söylenen 6 milyarın yarısı bile Suriyelilere ulaşmadı, gönüllü kabul başlamadı, güvenli bölgeye katkı sağlanmadı. Ayrılmak isteyenleri zorla tutamayız. Yıllardır gözlerinizi kapattınız. Artık sorumluluk alma zamanı gelmedi mi?'' sorusunu yöneltti.