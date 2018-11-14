Bakan Çavuşoğlu'ndan gündeme ilişkin açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD Kongresi'nde Türkiye'yi hedef alan tasarıların iptali için çalışıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, aynı zamanda "Alman yetkililer FETÖ konusunda Türkiye'nin taleplerini karşılamaktan çok uzak." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamarı özetle şu şekilde:

"Şu ana kadar ülkemizden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine 260 binden fazla mülteci dönmüştür."

(ABD'nin, PKK’lı 3 terörist için para ödülü koymasıyla ilgili) ''Bunlar olumlu ancak geç ve yetersiz adımlar'.'

Çavuşoğlu, Musul ve Basra Başkonsolosluklarının yeniden faaliyete geçirileceğini de belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin 452 şahsa dair iade dosyası hazırlandığını ve 83 ülkeye gönderildiğini de açıkladı.