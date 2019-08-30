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Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu; "Rusya, Suriye rejiminin İdlib'deki gözlem noktalarımıza saldırmayacağına dair güvence verdi." dedi.

AA | 30.08.2019 - 11:46..
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Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; "Suriye'de siyasi bir çözüm bulunduğunda askeri birlikler ayrılabilir ancak şu an Şam rejimi siyasi bir çözüme inanmıyor. İdlib'de saldırıların devam etmesi halinde Avrupa'ya yeni bir mülteci akını başlatabilir. İran petrol tankeri Lübnan'a gidiyor, Türkiye'ye değil.

Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'ya yeni bir göçmen dalgası uyarısı yaptı. Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Suriye'de siyasi bir çözüm bulunduğunda askeri birlikler ayrılabilir ancak şu an Şam rejimi siyasi bir çözüme inanmıyor. İdlib'de saldırıların devam etmesi halinde Avrupa'ya yeni bir mülteci akını başlatabilir. Rusya, Türkiye'ye İdlib'deki gözlem noktalarına Suriye güçleri tarafından bir saldırı olmayacağının garantisini verdi. İran petrol tankeri Lübnan'a gidiyor, Türkiye'ye değil."

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