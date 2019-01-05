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Bakan Ersoy: Ayasofya'da dans için önlem alacağız

Ayasofya Camii'nde dans eden kişinin fotoğrafıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; "Gerekli önlemleri alacağız" dedi.

Haber Merkezi | 05.01.2019 - 21:00..
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Bakan Ersoy: Ayasofya'da dans için önlem alacağız

Sosyal medyada bugün paylaşılan Ayasofya Camii'nde dans eden birinin fotoğrafı büyük tepkilere neden oldu.

Akşam saatlerinde Habertürk TV'de Kübra Par ile Açık ve Net programına konuk olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuyla ilgili açıklama yaptı.

"MÜNFERİT BİR HAREKET"

Ersoy, şunları söyledi: "Bir saat önce öğrendim. Güvenlik kayıtlarını da izledim. Pazar günü değerlendireceğim. Münferit bir hareket ama Ayasoyfa manevi değerleri yüksek bir yer. Hassas olmak lazım. Herkesin dikkatli olması lazım. Yapanın bilinçli olduğunu sanmıyorum. Bir daha böyle bir şey olmaması için gerekli önlemleri alacağız. Bununla ilgili kararları alacağız . Türkiye'nin daha büyük sorunları var."

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