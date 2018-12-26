Bakan Ersoy: Sinemaya hak edilen destek verilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan, 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması İle Desteklenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik içeren yasa teklifi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

YASADA YENİ DÜZENLEMELER VAR

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sinema ve dizi sektörüne destek içeren yasa teklifinin, tüm sektörün heyecanla beklediği düzenlemeler barındırdığını dile getirdi.

ÇÖZECEĞİZ MESAJI

Ersoy, "Yasadan sonra daha kaliteli filmler, prodüksiyonlar seyredeceğiz. Sinema sanatına gereken desteği vermeye başlayacak, sorunları da çözmüş olacağız" dedi.

SİNEMA SALONLARINA DESTEK

Sinema sektörüne sanatsal ve estetik katkı sağlayan, uluslararası festivallerde Türk sinemasını temsil eden filmlerin seyirciyle buluşturulmasını kolaylaştıracak.

Yerli film gösterim desteği oluşturuyor. Bu tür filmleri izleyiciyle buluşturan sinema salonları desteklenecek.

"KISA SÜREDE HAYATA GEÇER"

Bakan Ersoy, "Yeni düzenleme konusunda sektörde yüzde 90 mutabakat var, bütün sektör tarafından heyecanla bekleniyor zaten. İnşallah en kısa sürede, Meclis'te de görüşüldükten sonra hayata geçer diye bekliyoruz" diye konuştu.



