Bakan Ersoy: Türk film ihracatında ikinci sıradayız

Türkiye, ihraç ettiği dizi filmlerde büyük rakamlara ulaşmış durumda. Ayrıca, 350 milyon dolar gibi bir bütçeye sahip ve dizi film ihracatında ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dizi film ihracatının uygun şekilde artması için çalıştıklarını söyledi.

"TÜRKİYE'DE SEYİRCİ ORANI FAZLA"

Erzoy, "En önemli madde, Türkiye'nin tanıtımına fayda sağlayan yabancı filmleri, yerli yapım dizileri de içeren yurt dışında gösterilmiş ve reyting alan dizilerin Türkiye'de yapmış oldukları harcamaların yüzde 30'a kadar kısmının devlet tarafından karşılanması. Biz bunu turizm tanıtımında önemli fayda olarak görüyoruz. Türkiye'de çok ciddi seyirci oranı var." dedi.