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Bakan Ersoy'dan öğrencilere maaş müjdesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm liselerine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, "Hazırlıktan itibaren öğrenciye ödeme yapılacak. Hazırlıkta stajyer maaşı ile başlayacak" dedi.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 10:08..
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, turizm öğrencilerini mağdur etmeyecek biçimde iyi bir eğiitm fırsatı sunmak istediklerini söyledi.

Mehmet Nuri Ersoy, öğrencilere maaş bağlayacakalrını söyledi. Katıldığı bir televziyon programında soruları yanıtlayan Bakan Ersoy'un açıklamaları şu şekilde:

NİTELİKLİ TURİZME GEÇİŞ

Ersoy, "Nitelikli turizme geçiş yapmamız gerekiyor. Bu bağlamda yeni bir strateji oluşturmamız gerekiyor. Nitelikli turist istiyoruz demek kolay ama gerçekleştirmesi zor. İlk yapılması gereken insan kaynakları. Bu bazda Milli Eğitim Bakanımızla bir çalışma yaptık, turizm liselerinin kolej statüsüne getirilmesi için bir çalışma başlattık. Hazırlıkta İngilizceyi mecbur tutuyoruz. İlk senede de Rusçayı mecbur tutuyoruz. Kolejlerde öğrenciler üç lisan öğrenecek. 76 lise var ilk etapta 10 okulda bu eğitime geçilecek. Okulların dönüşümü 5 yıl sürecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy'dan öğrencilere maaş müjdesi

ÖĞRENCİLERE MAAŞ

Öğrenciler 20 Nisan 20 Ekim tarihinden eğitimini anlaşılan okullarda yapacak. İş birliği yapacak oteller öğrencilerin kalacağı lojmanlardan eğitim alacağı yerlere kadar destek verecek.

Bu konuda görüş birliğine varıldı ve protokol imzalandı. 76 tane lise var 10 tane ile başlayacak. Bu meslek liseleri turizm kolejlerine dönüştürülecek, durumu öğrenciler için de cazip hale getirmek için ödeme yapılacak.

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