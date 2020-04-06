taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7696
Euro
7.3054
Altın
1639.79
Borsa
91570.4
Gram Altın
357.812
Bitcoin
48369.96

Bakan Gül, adalet hizmetindeki korona vakalarını açıkladı

12 hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan korona testleri pozitif çıktı.

AA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bakan Gül, adalet hizmetindeki korona vakalarını açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıdaki koronavirüs gelişmeleriyle ilgili bilgi verdi.

Türkiye'de hızla yayılan virüse yakalananlara hakim ve yargı makamında çalışanlar da eklendi.

12 HAKİM VE 55 PERSONELİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Adalet hizmetlerinde koronaya karşı alınacak tedbirlerle ilgili video konferansla düzenlenen koordinasyon toplantısında konuşan Bakan Gül “12 hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan Covid19 testleri pozitif çıktı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı hastanelerde bir kısmı da evlerinde tedavilerine devam etmektedir” dedi.

Bakan Gül, adalet hizmetindeki korona vakalarını açıkladı

İlginizi Çekebilir
Ankara'da yaşlı çift koronayı yendi
Koronavirüse yakalanan yaşlı çift tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan çağrısı
Mustafa Şentop: "23 Nisan akşamı, saat 21:00’de tüm Türkiye’yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. Yıl coşkusunu İstiklal Marşı’nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz."
Rize’de, karantina firarisinin binasında polis bekliyor
İstanbul'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisinin ardından karantinaya alındığı evinden kaçarak memleketine giden adam, evinde kontrol altında tutuluyor.
Sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
ÖSYM, Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçları açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'dan Çin'e: Vaka sayılarıyla dünyayı yanılttınız
İran'dan Çin'e: Vaka sayılarıyla dünyayı yanılttınız
180
Türkiye'de karantinaya alınan yerlerin sayısı artıyor
Türkiye'de karantinaya alınan yerlerin sayısı artıyor
114
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden hasta yakalandı
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden hasta yakalandı
382
Demet Akalın karantinada kebapçı çağırdı
Demet Akalın karantinada kebapçı çağırdı
448
İzmirliler karantinaya direniyor
İzmirliler karantinaya direniyor
462
Cami avlusunda kıyafet çekimi yaptılar
Cami avlusunda kıyafet çekimi yaptılar
484
Ceza yiyen servis şoförlerinden sosyal mesafesiz eylem
Ceza yiyen servis şoförlerinden sosyal mesafesiz eylem
114
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir