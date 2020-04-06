Bakan Gül, adalet hizmetindeki korona vakalarını açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıdaki koronavirüs gelişmeleriyle ilgili bilgi verdi.

Türkiye'de hızla yayılan virüse yakalananlara hakim ve yargı makamında çalışanlar da eklendi.

12 HAKİM VE 55 PERSONELİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Adalet hizmetlerinde koronaya karşı alınacak tedbirlerle ilgili video konferansla düzenlenen koordinasyon toplantısında konuşan Bakan Gül “12 hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan Covid19 testleri pozitif çıktı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı hastanelerde bir kısmı da evlerinde tedavilerine devam etmektedir” dedi.