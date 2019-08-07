Bakan Gül: Meclis'in ilk gündem maddesi yargı reformu olacak

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin bir an önce hayata geçirilmesiyle ilgili talepler vardı.

Konuyla ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den, önemli bir açıklama geldi.

İLK GÜNDEM MADDESİ OLACAK

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır." ifadelerini kullandı.

MHP’nin de büyük çaba harcadığı Yargı Reformu Strateji Belgesi, düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırlarının genişletilmesi, yargıya güvenin artırılması gibi hedefler içeriyor.

Gazeteciler başta olmak üzere cezaevindeki birçok ‘düşünce suçlusu’ da özgürlüklerine kavuşmak için paketin bir an önce yasalaşmasını bekliyor.

9 AMAÇ 63 HEDEF 256 FAALİYET

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet yer alıyor. Yargı Reformu Stratejisi’ndeki 9 amaç şu başlıklar altında sıralanıyor:

“Hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi”, “Yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve şeffaflığının geliştirilmesi”, “İnsan kaynaklarının nitelik ve niceliğinin artırılması”, “Performans ve verimliliğin artırılması”, “Savunma hakkının etkin kullanımının sağlanması”, “Adalete erişimin kolaylaştırılması ve hizmetlerden memnuniyetin artırılması”,“Ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması”,“Hukuk yargılaması ile idari yargılamanın sadeleştirilmesi ve etkinliğinin artırılması”, “Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması”.