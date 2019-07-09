Bakan Gül'den hamile kadının aracına saldırı açıklaması

İstanbul Pendik'te hamile kadının olduğu araca saldırı olayı kamuoyunda büyük tepki çekti.

Olay sonrası haklarında soruşturma başlatılan saldırganlar tutuklandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelerek tarihi İçkale'deki Valilik makamını ziyaret etti. Bakan Gül burada Pendik'teki olayla ilgili açıklama yaptı.

"HİÇBİR VİCDAN KABUL ETMEZ"

"Bir hanımefendinin araç içerisinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez" diyen Gül, "Nitekim hakim, savcı, yargı makamları da gereğini yapmıştır. Türkiye hukuk devletidir. Kimse kendisini yetkili merciler yerine koymasın" ifadelerini kullandı.

HUKUKA GÜVENİN ZEDELENMEMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili de önemli bir değerlendirmede bulunan Bakan Gül, "Tutuklamada bir azami sürenin öngörülmesinin, düşünce ve ifade özgürlüğünden dolayı cezaların yine bir Yargıtay incelemesinden geçirilmesinin doğru ve gerekli olduğuna inanıyoruz. Böylece Türkiye'de farklı mahkemelerde, farklı istinaflarda farklı kararların çıkarak, hukuka güvenin zedelenmemesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

DİYARBAKIR ZİYARETİ

Öte yandan Diyarbakır halkının her zaman hem bölgeye hem ülkeye çok büyük bir katma değer sağladığını vurgulayan Gül, Bölge Adliye Mahkemesinin Diyarbakır'da hizmete girmesi çerçevesinde gelinen noktayı bizzat görmek, bu konuda yargı mensupları, avukatlar ve vatandaşlarla buluşmak üzere kentte geldiğini söyledi.

Gül, ilgili kişilerle bu çalışmaları yerinde göreceklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Adli yılda Diyarbakır bir yargı merkezi, inşallah daha büyük bir cazibe merkezi haline gelecek. Bizler de ilgili arkadaşlarımızla eksiklikleri ve bu konuda gelinen noktayı yerinde göreceğiz. İnşallah mahkeme yargı alanındaki hizmetlere vesile olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın, talimatlarıyla, Diyarbakır'daki mahkemenin bu yıl hizmete alınması noktasında büyük destekleri oldu. İnşallah Diyarbakır halkı ve yargı camiamız için hayırlı, uğurlu olur."