Bakan Gül'den hukuk fakülteleri için kontenjan talebi

Ak Parti Aydın Miletvekili ve Adalat Bakanı Abdülhamit Gül, son zamanlarda tartışmaların odağında olan hukuk fakülteleri hakkında konuştu.

Bakan Gül, hukuk fakültelerinden mezun olan öğrencilerin bu ülkenin adalet dağıtıcıları olduğunu belirterek, dolayısıyla öğrencilerin kaliteli eğitim almaları gerektiğini söyledi.

KONTENJAN AZALTILSIN TALEBİ

Bakan Gül, "YÖK Başkanımız ile uzun zamandır müzakere ediyoruz. Hukuk fakültelerindeki kontenjanın azaltılması bizim için çok önemli. Burada özellikle yurt dışında hiçbir şekilde devam etmeden hukuk fakültesi diploması almak, başarı puanı ortalamasının düşük bir şekilde hukuk fakültelerine girişlerine, daha böyle niteliğin azalmasına asla müsaade edemeyiz." dedi.