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Bakan Gül'den idam cezası açıklaması

Adalet Bakanı Gül, idam cezası tartışmalarıyla ilgili, "Bu konu parlamentonun vereceği bir karardır." dedi.

AA | 29.08.2019 - 10:40..
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Adalet Bakanı Gül, idam cezası tartışmalarıyla ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın cinayetleriyle ilgili "Bir kadını yavrusunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürüyorsun. Kan revan içinde, yavrusu “ölme” diyor. Benim gönlüm açık ve net idamdan yana. Meclis kararını versin, kesinlikle onaylarım" demişti.

ERDOĞAN'IN SÖZÜ HATIRLATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e de hatırlatıldı.

"İDAM PARLAMENTONUN VERECEĞİ BİR KARARDIR"

Gül, " İdam parlamentonun vereceği bir karardır, meclis bu konuda düzenleme yaparsa konu görüşülür. Kadına yönelik şidet ve cinayet gerçekten insanlık dışı. Bu tür hadiseleri görmek insanın insanlığından utandığı bir tablo. Bu konuda hem idari hem yargı mercileri böyle kişilerin hak ettiği cezayı vermektedir. Sayın cumhurbaşkanın bu konuda tutumu açıktır. Eğer parlemento bu değişikliği yaparsa sayın Cumhurbaşkanı ne yapacağını söylemiştir. Meclis açıldığında her türlü şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler gerekiyorsa üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Bakan Gül'den idam cezası açıklaması

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