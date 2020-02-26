Bakan Gül'den Kılıçdaroğlu'na yargı tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün partisininin grup toplantısında, Türkiye'deki yargı sistemine ve HSK'ya yönelik hakaretleri, tepki toplamaya devam ediyor.

Gezi davasında tahliye olduktan yeniden gözaltına alınan Osman Kavala’ya destek çıkan CHP Lideri, “Osman Kavala için mahkeme beraat kararı veriyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu hemen toplanıyor. Pardon ‘Hakimler ve Savcılar Alçak Kurulu’ diyelim artık. Hemen beraat veren yargıç hakkında soruşturma açılıyor.” ifadelerini kullanmıştı.

"SİYASETİNE YARGIYI ALET ETMESİN"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Kılıçdaroğlu'nun yargıya yönelik eleştirilerine ilişkin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gül, şunları kaydetti:

"Bugün FETÖ'nün açmış olduğu tahribatı, yaraları saran, darbecileri hukuk çerçevesinde yargılayan bir yargıya, bu hakaretleri, bu saldırıları asla kabul edemeyiz.





Kimsenin yargıya haksız bir şekilde hakaret etme hakkı yoktur. Yargı, 83 milyonun yargısıdır. Kimse siyasi düşüncelerine, siyasetin malzemesine yargıyı alet etmesin."

Adalet Bakanı Gül: Yargı, 83 milyonun yargısıdır İZLE



