taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1569
Euro
6.7024
Altın
1648.8
Borsa
113977.04
Gram Altın
327.013
Bitcoin
56433.14

Bakan Gül'den Kılıçdaroğlu'na yargı tepkisi

Adalet Bakanı Gül, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yargıya yönelik eleştirilerine sert tepki gösterdi.

AA | 26.02.2020 - 12:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün partisininin grup toplantısında, Türkiye'deki yargı sistemine ve HSK'ya yönelik hakaretleri, tepki toplamaya devam ediyor.

Gezi davasında tahliye olduktan yeniden gözaltına alınan Osman Kavala’ya destek çıkan CHP Lideri, “Osman Kavala için mahkeme beraat kararı veriyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu hemen toplanıyor. Pardon ‘Hakimler ve Savcılar Alçak Kurulu’ diyelim artık. Hemen beraat veren yargıç hakkında soruşturma açılıyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Gül'den Kılıçdaroğlu'na yargı tepkisi

"SİYASETİNE YARGIYI ALET ETMESİN"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Kılıçdaroğlu'nun yargıya yönelik eleştirilerine ilişkin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gül, şunları kaydetti:

"Bugün FETÖ'nün açmış olduğu tahribatı, yaraları saran, darbecileri hukuk çerçevesinde yargılayan bir yargıya, bu hakaretleri, bu saldırıları asla kabul edemeyiz.

Bakan Gül'den Kılıçdaroğlu'na yargı tepkisi

Kimsenin yargıya haksız bir şekilde hakaret etme hakkı yoktur. Yargı, 83 milyonun yargısıdır. Kimse siyasi düşüncelerine, siyasetin malzemesine yargıyı alet etmesin."

Adalet Bakanı Gül: Yargı, 83 milyonun yargısıdır İZLE


İlginizi Çekebilir
Mustafa Karataş: Sünnetin güncellenmesi gerekiyor
İlahiyatçı Mustafa Karataş, sünnet ve hadisin her ne kadar birbirine eş anlamlı ve paralel görünse de birbirinden ayrı olduğunu belirtti.
İran Türkiye'deki vatandaşlarını götürüyor
İran, vatandaşlarını ülkelerine götürmek üzere Ankara'ya uçak gönderdi.
Silivri'de iki öğrenciye otomobil çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şoförünün, yolun karşısına geçmek isteyen öğrencilere çarpması sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Fatih'te kadına saldıran adama vatandaşlardan dayak
Eli sopalı bir kişi yolda yürüyen bir kadının önce üzerine yürüdü sonra tekmeler savurdu. Durumu fark eden çevredekiler saldırganı feci şekilde dövdü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
300
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
327
Defne Samyeli, Palandöken'de
Defne Samyeli, Palandöken'de
259
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs için uyarılar
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs için uyarılar
134
İyi Parti'de ittifak tartışmaları
İyi Parti'de ittifak tartışmaları
362
Hikmet Köksal öldü
Hikmet Köksal öldü
351
Abdülhamid Han'ın tahtı 100 bin liraya satıldı
Abdülhamid Han'ın tahtı 100 bin liraya satıldı
240
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir