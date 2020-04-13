Adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının beşincisi, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında video konfrerans ile gerçekleştirildi.

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Bakan Gül, son koronavirüs vakaları ve çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

3 MAHKUM KORONADAN ÖLDÜ

Cezaevlerin korona vakalarınıon arttığına dikkat çeken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "5 açık cezaecinde 17 mahkumda koronavirüs tespit edildi. 3 mahkum virüsten öldü. Kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif vaka görülmemiştir." açıklamasını yaptı.

Bakan Gül'den son koronavirüs önlemleri ViDEO

Bakan Gül'ün açıklamalarından satırbaşları:

TEDBİRLER ALMAYA DEVAM EDİYORUZ

HSK duruşmaları erteledi, tedbirleri almaya devam ediyoruz. Şu adliyelerde yüzde 95, noterliklerde yüzde 80 oranında insan sirkülasyonu azalmıştır.

Bilim Kurulu önerisi ile personellerimiz izolasyon yerlerinde kalıyor. Bu da devam etmektedir. Bu tedbire riayet eden personellerimize ayrıca teşekkürlerimizi sunuyorum.

TUTUKLULAR BİZE EMANETTİR

Tedbirler kalktıktan sonra görüş hakları verilecektir.

İş yurtlarımızda yoğun bir hizmet yürütülüyor. Üretim planları artırılmış, 1 ayda 2 milyon 100 bin maske üretilmiştir.

Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların sağlığı bize emanettir. Tüm tedbirler sayesinde bugüne kadar pozitif bir vaka görülmemiştir. 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, üçü hayatını kaybetti.

14 hakim ve cumhuriyet savcısında koronavirüs testi pozitif çıktı.