Bakan Kasapoğlu: 2019'u Gönüllülük Yılı kabul ediyoruz

Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) konferans salonunda yapılan, "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü, Gönüllüler Dayanıklı Toplumlar İnşa Ediyor" etkinliğinin tanıtım toplantısında konuşan Bakan Kasapoğlu, gençlerin projelerine ve fikirlerine önem verdiklerini belirterek, "Onların, bilhassa dünyayı daha iyi ve sevgi dolu bir yer yapma çabalarına heyecanla yaklaşıyor, bu yöndeki projelerini bilhassa değerlendiriyoruz. Bu kapsamda, Bakanlık olarak 2019 yılını Gönüllülük Yılı kabul ediyoruz. Bu konudaki faaliyetlerimizi arttırarak sürdüreceğimizi beyan ediyoruz." diye konuştu.

"İLHAMIMIZI YUNUS EMRE'DEN ALIYORUZ"

"Dünyayı çok daha yaşanabilir kılacağımıza inanıyorum." ifadesini kullanan Kasapoğlu, şunları kaydetti: "İlhamımızı, 'Biz gelmedik kavga için. Bizim işimiz sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik' diyen gönüller sultanı Yunus Emre'den alıyoruz. Gençliğimizin ve dolayısıyla Bakanlığımızın ortak hayallerine can katan, bu işe gönül vermiş genç kardeşlerimizdir. Bizim işimiz, onların hayallerine ortak olmak, bu hayırlı yolu onlarla birlikte yürümektir. Hangi gencimiz nerede bir gönül inşa etmeye koyulur, kime el uzatmaya gayret ederse biz de ona elimizi uzatmaktan asla kaçınmayacağız. Bunu birlikte başaracağız."

Bu hayale yürüyeceklerini anlatan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bozkırın tezenesi rahmetli Neşet (Ertaş) Usta'nın dediği gibi gönülden gönüle giden yollar yapacağız. Birbirimizi sevmekten vazgeçmeyeceğiz. Ülkemize ve birbirimize muhabbetimizi daima yaşatacağız." şeklinde konuştu.