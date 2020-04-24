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Bakan Kasapoğlu: Asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır

Bakan Kasapoğlu, "Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır. Bu yolda da Bilim Kurulu başta olmak üzere sağlık kuruluşlarımızın yönlendirmeleri oldukça önemli" dedi.

DHA |
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Bakan Kasapoğlu: Asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları, genel müdürler ve üst düzey yetkililer de yer aldı.

Bakan Kasapoğlu, toplantının açılış konuşmasında birlik ve beraberlik içinde güzel şeyler başaracaklarını belirterek,"Kulüp başkanlarımızın bu görüşmeye dahil olması bizler için mutluluk verici" dedi.

"ASIL OLAN LİGLERİN TAMAMLANMASIDIR"

Bakan Kasapoğlu, liglerin durumuyla ilgili açıklama yaparak, "Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır. Bu yolda da Bilim Kurulu başta olmak üzere sağlık kuruluşlarımızın yönlendirmeleri, sağlık otoritelerinin, uluslararası kurumların yaklaşımları çok önemli bir rehberdir. Bir sporcumuzun sağlığını, bir maça ya da organizasyona değişmeyeceğimizi en başından beri ifade ediyoruz. Sağlık her şeyin başında gelen çok önemli bir unsur. O yüzden bu sürecin ortaya çıkardığı negatif etkileri, ilgili spor camiamızdaki paydaşların karşılaştığı negatif etkileri görüyoruz. Sorunları net bir şekilde teşhis etmek, bundan sonraki süreçte de bu sorunların üzerine gitme sorumluluğu bizlere düşüyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu: Asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır

"KULÜPLER, BİRTAKIM YENİ YAKLAŞIMLAR BENİMSEMELİ"

Kulüplerin kısa vadeli çözümler yerine birtakım yeni yaklaşımlar benimsemesi gerektiğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Futbolumuz, spor camiamız adına, idari, mali ve sportif anlamda yapılanları değil, yapılmayanları, yeni yaklaşımları hep birlikte ortaya koymalıyız. Önemli olan bu süreci nasıl fırsata çevireceğimiz. Bu sürecin Türk sporu açısından tüm paydaşlarıyla bir irtifa kaybı değil, bir kazanım olmasını istiyoruz. Kulüplerimizin, federasyonlarımızın bu süreci iyi analiz etmesi gerektiğine inanıyoruz. Kulüplerimiz ile federasyonlarımızın mali, idare ve sportif anlamda yaşadıklarını, pandemi sonrasında elimizdeki kaynakların verimli kullanılması yönünde sorumlu gördüğümüzü, bundan da mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu

Bakan Kasapoğlu: Asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır

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