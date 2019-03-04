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Bakan Kasapoğlu genç sporcuları sevindirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Marmaris ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunarak esnaf ve sporcularla bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu’nun Ankara daveti, genç sporcuları oldukça sevindirdi.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 14:34..
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ziyaretlerde bulunup, spor tesislerinde inceleme yaptı. Genç sporcularla yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, sporculara milli takım forması sözü verdi ve Ankara’ya davet etti. Bakan Kasapoğlu, Marmaris’te Siteler ve Tepe mahallelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Bakan Kasapoğlu genç sporcuları sevindirdi

SPORCULARLA KONUŞTU

Marmarislilerin yoğun ilgi gösterdiği Bakan Kasapoğlu, kafelerde oturanlarla selamlaşarak, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Marmaris Tenis Akademisi'ni ziyaret eden Kasapoğlu, aralarında milli tenisçilerin de bulunduğu sporcularla konuştu.

Genç sporcuların çalışmaları ile ilgili bilgiler alan Bakan Kasapoğlu, akademideki çocukları Ankara'ya davet etti. Bakan Kasapoğlu, mayıs ayında genç sporcuları Ankara’ya beklediğini belirterek, "Mayısta sizi iki gün Ankara'da misafir edeyim. Anıtkabir'e, Meclis'e, Cumhurbaşkanlığına, müzelere gidelim." dedi.

Bakan Kasapoğlu genç sporcuları sevindirdi

KÜÇÜK DOĞUKAN BAKAN'DAN KÖFTE İSTEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, gençlerle buluşması renkli anlara da sahne oldu.

Kasapoğlu, çocuklara Ankara’ya geldiklerinde, Bakanlık’ta kendilerine kahvaltı mı öğle yemeği mi istediklerini sorunca, çocuklardan ilginç cevaplar geldi. Bazı çocuklar kahvaltı isterken bazı çocuklar ise öğle yemeği istedi. Doğukan Özdemir isimli çocuk ise Bakan Kasapoğlu’ndan köfte istedi.

Bakan Kasapoğlu genç sporcuları sevindirdi

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

O anlar renkli görüntüler oluşturdu. Bakan Kasapoğlu’nun Ankara davetine oldukça sevinen genç sporcular, Bakan Kasapoğlu’nun milli takım forması gönderme sözü ile ikinci bir mutluluk yaşadı Ziyaretin ardından bazı spor alanlarında da incelemede bulunan Kasapoğlu, Marmaris Yat Limanı'nda yürüyerek vatandaşlarla sohbet etti.

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