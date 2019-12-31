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Bakan Kasapoğlu yerli otomobille ilgili açıklamalar yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatay AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde yerli arabayı eleştirenlere tepki gösterdi.

İHA | 31.12.2019 - 03:58..
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Bir dizi program kapsamında Hatay'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bir zamanların Devrim arabasına mani olanların bu devrin arabasına mani olamadığını belirten Kasapoğlu, her gün bir adım ileriye gitmenin, taş üzerine taş koymanın ve üretmenin boyunlarının borcu olduğunu ifade etti.

Bakan Kasapoğlu yerli otomobille ilgili açıklamalar yaptı

"BU AZİZ MİLLET İNADINA TERAKKİDEN YANA"

Kasapoğlu konuşmasında, “Birileri gibi sadece ve sadece itiraz etmek, karşı çıkmak değil. Bakıyoruz Cumhuriyet tarihi boyunca sadece istemeyiz, biz buna karşıyız deyip bu ülkenin terakkisine, ilerlemesine, kalkınmasına hep taş koymuşlar ama hamdolsun bu aziz millet onlara rağmen inadına terakkiden yana, inadına kalkınmadan yana olmuş ve hamdolsun AK Partimiz hiçbir örneği görülmemiş bir surette 18 yıldır güçlü bir şekilde iktidarda" dedi.

Bakan Kasapoğlu yerli otomobille ilgili açıklamalar yaptı

"DEVRİN ARABASINA MANİ OLAMADILAR"

Halkı her alanda hizmetle ve devrimlerle tanıştırdıklarını belirten Kasapoğlu, "Hamdolsun geçtiğimiz hafta bir zamanların Devrim arabasına mani olanlar, bu devrin arabasına mani olamadılar” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu yerli otomobille ilgili açıklamalar yaptı

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