Bakan Koca: Gürbulak'tan 60 kişi alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürbulak Sınır Kapısı'ndan 60 kişinin alındığı belirten Bakan Koca, bu kişilerin takip edildiğini söyledi.

KUM VE MEŞHED GEÇMİŞİ OLANLARA GÖZETİM

Koca, Gürbulak'ta grip belirtisi olan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Bakan Koca ayrıca, İran'ın Kum ve Meşhed geçmişi olanların 14 günlük gözlem altında tutulacağını kaydetti.

Fahrettin Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

"Kum ve Meşhed kenti odaklı salgının giderek artmış olması ölü sayısının artması sebebiyle kara ve demiryollarıyla ilgili tedbirlerimizi yoğunlaştırmıştık.

Gelen vatandaşlarımız var. Karayoluyla gelmek isteyen vatandaşlarımız için sahra hastanesi üniteleri koyarak tarama yapıp emin olduğumuzda, 48 saat takip edip sağlıklı olduklarından emin olduktan sonra yakın takip şartıyla 14 gün izolasyon ve gözetim altında tutmak istiyoruz.

İran'da bulunan vatandaşlarımızın sınırı zorlamamalarını dışarı çıkmadan bulundukları yerleri havalandırmalarını kişisel el yıkama dahil olmak üzere hijyen kurallarına dikkat etmelerini ve gelmek isterlerse 14 gün gözlem altında tutulacaklarını bilmelerini istiyorum."