Bakan Koca: İran ile bilgi paylaşımı Skype'tan yapılacak

Türkiye'nin, Çin'den yayılan koronavirüs ile mücadelesi devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İRAN İLE SKYPE ÜZERİNDEN GÖRÜŞME KARARI

İran'ın da aralarında bulunduğu 9 ülkenin, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele konusundaki çalışmalarına ilişkin yardım talebinde bulunduğunu belirten Bakan Koca,"İran ile bilgi paylaşımını Skype veya Zoom üzerinden yapabileceğimizi söyledik. O çerçevede bugün başlayacaklar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Sağlık Politikaları Kurulu'nda herhangi bir karar çıkıp çıkmadığının sorulması üzerine, toplantıda bir karar alınmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakından takip ettiği koronavirüse ilişkin süreç konusunda detaylı bilgilendirme yapıldığını söyledi. Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık Bakanlığı her ne kadar bu dönemde dominant ve sorumluluğu fazla olan bir bakanlık ise de diğer bakanlıklarla da bu süreci iş birliği içerisinde götürüyoruz. Sınırların, hava yollarının kapatılması dahil olmak üzere bu süreç yönetimini, 8 bakanlığımızla birlikte götürüyoruz. Genel olarak sorunları masaya yatırıp alınacak bir karar varsa Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki talimatları doğrultusunda hareket etmek üzere yapılan bir toplantıydı. Süreç anlatıldı, yeni alınan bir karar yok."

14 GÜN KURALI

Fahrettin Koca, umreden veya sınırı ve hava yolu kapatılan 5 ülkeden Türkiye'ye gelenlerden, "14 gün kuralı" gereği bu süre boyunca evlerinde bulunmalarını istedi. Söz konusu kişilerin diğer kişilerle temas etmemelerini tavsiye eden Koca, bu virüsün bulaşmasının, ancak temasın önlenmesiyle mümkün olabileceğine işaret etti.

Koca, bu kişilerin 14 gün boyunca hijyen kurallarına uymaları ve maske kullanmaları, hasta olan vatandaşların da maske takarak sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini vurguladı.

