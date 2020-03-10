Bakan Koca'dan 'okullar tatil olabilir' açıklaması

"TÜRKİYE'DE GÖRÜLME İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK"

Bakan Koca, "Bu salgının Türkiye'de görülme ihtimali çok yüksek. Fakat tespit edilebilmiş değil. Türkiye'de tespit edilen bir vaka olmadığını net söylüyoruz. Ama ülkeye giriş için anormal bir risk taşıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu ViDEO

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

"İTALYA ÖNLEM ALMADI"

"Avrupa tedbir almakta geç kaldı. İtalya, genel anlamda önlem almadı. Avrupa da İtalya ile ilişkilerini kesmedi. Avrupa'nın bu konuda tedbir almadığını söyledik. Avrupa tedbir almakta geç kaldı, hala geç kalıyor. İran'la sınırımızı kapatarak önlem aldık ama bunu Avrupa için yapabilmek daha zor. Yurt dışından sürekli giriş çıkışların olduğu bir ülkeyiz.

"ÖNEMLİ OLAN YAYILMASINI ÖNLEMEK"

Bu virüs ülkemizde de görülebilir, bizim için önemli olan bunun yayılmasını önleyebilmek. Bulaşıcılığı önleyip, sadece hastalara odaklanmamız gerekiyor.

"DIŞARDAN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

"Bu süreçte bu enfeksiyonun dışarıdan geleceğini düşünüyoruz veya gelmiş olduğunu düşünüyoruz. Tespit edemediğimizi söylüyoruz ama bugün yarın tespit etmeyeceğimiz anlamına gelmez.

"YURT DIŞINA ÇIKMAYIN"

'Risksiz bir ülke var.' Asla inanmayın. Yarın riskli olabilir. Bunun için mümkün mertebe yurt dışına çıkılmamalı. Yurt dışından gelen vatandaşımız veya gelen kişinin, kendisini mutlaka 14 gün evde izole etmesini hassasiyetle istiyoruz.

"TEMAS İÇİNDE OLMAYAN BİR DÖNEMİ GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR"

Önümüzdeki bir aylık zaman dilimini, daha farklı geçirmemiz gerekiyor. Daha az temaslı, yurt dışına mümkün mertebe gidilmeyen, mümkün mertebe evde kendisini izole eden ve yaşlılarla özellikle temas içinde olmayan bir dönemi geçirmemiz gerekiyor."