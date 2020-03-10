taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1599
Euro
7.0037
Altın
1656.45
Borsa
101305.87
Gram Altın
328.204
Bitcoin
49602.86

Bakan Koca'dan 'okullar tatil olabilir' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, MEB ile koronavirüs nedeniyle okulların tatil olma durumunu görüşeceğini bildirdi.

AA | 10.03.2020 - 17:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak yayılmaya devam eden ölümcül koronavirüs, hemen hemen tüm dünyaya yayılmaya başlıyor.

Avrupa'nın tamamına yayılan virüs vakaları, Balkan ülkelerinde de artmaya devam ederken Türkiye'de şu ana kadar görülmedi.

"TÜRKİYE'DE GÖRÜLME İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK"

Bakan Koca, bu gün yaptığı açıklamada, virüsün her an Türkiye'de de görülebileceğini belirterek "Bu salgının Türkiye'de görülme ihtimali çok yüksek. Fakat tespit edilebilmiş değil. Türkiye'de tespit edilen bir vaka olmadığını net söylüyoruz. Ama ülkeye giriş için anormal bir risk taşıyor." ifadelerini kullanmıştı.

OKULLAR TATİL OLABİLİR

Sağlık Bakanı Koca, ayrıca okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili de Milli Eğitim Bakanlığıyla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirdi

 

"TÜRKİYE'DE GÖRÜLME İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK"

Bakan Koca, "Bu salgının Türkiye'de görülme ihtimali çok yüksek. Fakat tespit edilebilmiş değil. Türkiye'de tespit edilen bir vaka olmadığını net söylüyoruz. Ama ülkeye giriş için anormal bir risk taşıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu ViDEO

 

 

Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu

 

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

"İTALYA ÖNLEM ALMADI"

"Avrupa tedbir almakta geç kaldı. İtalya, genel anlamda önlem almadı. Avrupa da İtalya ile ilişkilerini kesmedi. Avrupa'nın bu konuda tedbir almadığını söyledik. Avrupa tedbir almakta geç kaldı, hala geç kalıyor. İran'la sınırımızı kapatarak önlem aldık ama bunu Avrupa için yapabilmek daha zor. Yurt dışından sürekli giriş çıkışların olduğu bir ülkeyiz.

"ÖNEMLİ OLAN YAYILMASINI ÖNLEMEK"

Bu virüs ülkemizde de görülebilir, bizim için önemli olan bunun yayılmasını önleyebilmek. Bulaşıcılığı önleyip, sadece hastalara odaklanmamız gerekiyor.

"DIŞARDAN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

"Bu süreçte bu enfeksiyonun dışarıdan geleceğini düşünüyoruz veya gelmiş olduğunu düşünüyoruz. Tespit edemediğimizi söylüyoruz ama bugün yarın tespit etmeyeceğimiz anlamına gelmez.

Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu

 

"YURT DIŞINA ÇIKMAYIN"

'Risksiz bir ülke var.' Asla inanmayın. Yarın riskli olabilir. Bunun için mümkün mertebe yurt dışına çıkılmamalı. Yurt dışından gelen vatandaşımız veya gelen kişinin, kendisini mutlaka 14 gün evde izole etmesini hassasiyetle istiyoruz.

"TEMAS İÇİNDE OLMAYAN BİR DÖNEMİ GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR"

Önümüzdeki bir aylık zaman dilimini, daha farklı geçirmemiz gerekiyor. Daha az temaslı, yurt dışına mümkün mertebe gidilmeyen, mümkün mertebe evde kendisini izole eden ve yaşlılarla özellikle temas içinde olmayan bir dönemi geçirmemiz gerekiyor."

Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu


 

İlginizi Çekebilir
Bakan Koca'dan 'okullar tatil olabilir' açıklaması
Tel Abyad'da adliye binası hizmete açıldı
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde, tadilat ve tefrişatı tamamlanan adliye binası hizmet vermeye başladı.
Bakan Koca'dan 'okullar tatil olabilir' açıklaması
Koronavirüs gelinlik modasını vurdu
Koronavirüs salgını, gelinlik modasını da etkiledi. Mısırlı modacı Samo Hejres, gelini virüsten koruyan maske tasarladı.
Bakan Koca'dan 'okullar tatil olabilir' açıklaması
Koronanın yayıldığı İran'da Süleymani heykelleri tepki çekti
Binlerce insanın koronavirüse yakalandığı İran'da, yönetimin Süleymani heykeli dikmesi tepkilere neden oldu.
Bakan Koca'dan 'okullar tatil olabilir' açıklaması
Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 114 bini aştı
Çin'de ortaya çıkan korona, Avrupa'nın tamamına yayılırken, virüs tespit edilen vaka sayısı Balkanlar'da da artış gösterdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ÜYE OL veya GİRİŞ YAP

İlginizi Çekebilir
Van'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Araçların çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Kütahya'da 8 ayrı adreste kaçak silah ele geçirildi
Polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı.
Hakkari'de 102 kilo eroin ele geçirildi
Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu, dorsesinde eroin bulunan tırın sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişiden, 4'ü tutuklanarak adliyeye sevk edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rus piyasalarında sert düşüş
Rus piyasalarında sert düşüş
198
Şehit annesine oğlunun heykelini hediye ettiler
Şehit annesine oğlunun heykelini hediye ettiler
446
Portekiz ve İspanya'dan Türkiye'ye sığınmacı desteği
Portekiz ve İspanya'dan Türkiye'ye sığınmacı desteği
189
S.Arabistan'dan Türkiye'ye seyahat yasağı
S.Arabistan'dan Türkiye'ye seyahat yasağı
364
'Kenevir nasıl yetiştirilir' eğitimleri başladı
'Kenevir nasıl yetiştirilir' eğitimleri başladı
159
DSÖ: Koronavirüs pandemik bir hal alıyor
DSÖ: Koronavirüs pandemik bir hal alıyor
46
Bakan Soylu: İstanbul depremi için iki korkum var
Bakan Soylu: İstanbul depremi için iki korkum var
247
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir