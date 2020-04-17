taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.948
Euro
7.52
Altın
1695.24
Borsa
98116.23
Gram Altın
378.261
Bitcoin
48821.68

Bakan Koca saat 16.00'da açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 16.00'da basın açıklaması yapacak.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Bakan Koca saat 16.00'da açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 14.00'te video konferans yöntemiyle toplanacak.

SAAT 16.00'DA BASIN TOPLANTISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

YENİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyada ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; dün test sayısı 40 bin 427, vaka sayısı 4 bin 801, iyileşen hasta sayısı 1415, vefat sayısı ise 125 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca saat 16.00'da açıklama yapacak

İlginizi Çekebilir
Sultangazi'de fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza
Uyarılara rağmen yüzde 50 kapasite kuralına uymayan ve ayakta yolcu alan bir minibüs şoförü, polisin ceza yazmaması için "beni affedin" dedi.
Bilim Kurulu'ndan korona tedbirleri için uyarı
Bilim Kurulu'ndan koronavirüsün tamamen kontrol altına alınması ile ilgili, "Tedbirler konusunda herhangi bir gevşeme olmayacağı takdirde haziran aylarında rahatlarız" açıklaması yapıldı.
Koronayı yenen asırlık çınar: Beslenmeme dikkat ederim
İstanbul'da yaşayan 107 yaşındaki Havahan Karadeniz, güçlü bağışıklık sistemi sayesinde, hastalığa karşı verdiği savaşı kazandı.
Van'da yaşlı kadına, Vefa ekibi kömür getirdi
Korona nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı kadının kömür isteği Vefa ekibi tarafından karşılandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır
936
Fatih Portakal: Kaldığımız yerden devam
Fatih Portakal: Kaldığımız yerden devam
920
Rumların KKTC’ye gönderdiği ilaçlar kriz çıkardı
Rumların KKTC’ye gönderdiği ilaçlar kriz çıkardı
133
Trump: Koronavirüs önlemlerini üç aşamada gevşeteceğiz
Trump: Koronavirüs önlemlerini üç aşamada gevşeteceğiz
69
Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama
Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama
147
Yurt dışından 25 bin Türk vatandaşı daha getirilecek
Yurt dışından 25 bin Türk vatandaşı daha getirilecek
320
Koronavirüs, akciğer dışındaki organlara da saldırıyor
Koronavirüs, akciğer dışındaki organlara da saldırıyor
43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir