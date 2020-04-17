Bakan Koca saat 16.00'da açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 14.00'te video konferans yöntemiyle toplanacak.

SAAT 16.00'DA BASIN TOPLANTISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

YENİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyada ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Türkiye'de bugüne kadar Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; dün test sayısı 40 bin 427, vaka sayısı 4 bin 801, iyileşen hasta sayısı 1415, vefat sayısı ise 125 olarak kayıtlara geçti.