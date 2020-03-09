taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1157
Euro
7.0173
Altın
1684.18
Borsa
103581.86
Gram Altın
330.787
Bitcoin
48039.17

Bakan Koca: Şu an tespit edilmiş bir vaka yoktur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar koronavirüs vakasına rastlanmadığını belirtti.

AA | 09.03.2020 - 16:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili açıklama yapıyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:
"Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmuyor. İran'da Kum kenti karantinaya alınsaydı, yayılım olmayacaktı. Küresel bir sorunla ulusal olarak mücadele ediyoruz."

Almanya, İsviçre, İsveç de artık hızla vaka artışına maruz kalıyor. Önümüzdeki dönemde daha da artacak. Avrupa'da şu an gördüğümüz bunun İskandinav ülkelerine doğru gidecek olması.

2 bini geçen numune çalışması oldu. Hiçbirinde pozitif sonuç yoktur.

AYRINTILAR GELECEK...

İlginizi Çekebilir
Kayseri'de eşini döven kocaya 3 bin lira para cezası
Eşi Merve Z.'yi, 10 gün ara ile 2 kez dövdüğü iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu Ahmed El Hac C., 3 bin lira para cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Denizli'de araç bariyerlere çarparak yan yattı
Kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpıp durması sonucunda devrilen beton bariyer, başka araça çarparak zarar verdi.
İran'da ikinci virüs şüphesi
Ülkede çok sayıda can alan koronavirüs sonrası İranlı bir vekil, ülkede ABD'nin yaydığı menşei belli olmayan bir virüsün daha olduğunu söyledi.
Kartal'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Park halinde duran araca saldıran şahıs, önce elindeki cisimle otomobilin camını kırdı, ardından kaçmaya çalışan sürücüyü silahla vurarak yaraladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Petroldeki düşüş Rus ekonomisini vurdu
Petroldeki düşüş Rus ekonomisini vurdu
335
Ali Babacan partiyi kurmadan ilk istifa geldi
Ali Babacan partiyi kurmadan ilk istifa geldi
195
Koronavirüs Türkiye'nin çevresini dört bir yandan sardı
Koronavirüs Türkiye'nin çevresini dört bir yandan sardı
270
Lübnan iflas ettiğini duyurdu
Lübnan iflas ettiğini duyurdu
211
DEVA Partisi'nin kurucular listesi
DEVA Partisi'nin kurucular listesi
447
KKTC polisi ile BM askerleri arasında sınır tartışması
KKTC polisi ile BM askerleri arasında sınır tartışması
143
Esad rejimi, İdlib'de ateşkesi 15 kez ihlal etti
Esad rejimi, İdlib'de ateşkesi 15 kez ihlal etti
184
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir