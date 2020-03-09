Bakan Koca: Şu an tespit edilmiş bir vaka yoktur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili açıklama yapıyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmuyor. İran'da Kum kenti karantinaya alınsaydı, yayılım olmayacaktı. Küresel bir sorunla ulusal olarak mücadele ediyoruz."

Almanya, İsviçre, İsveç de artık hızla vaka artışına maruz kalıyor. Önümüzdeki dönemde daha da artacak. Avrupa'da şu an gördüğümüz bunun İskandinav ülkelerine doğru gidecek olması.



2 bini geçen numune çalışması oldu. Hiçbirinde pozitif sonuç yoktur.

AYRINTILAR GELECEK...