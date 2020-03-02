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Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahretitn Koca, virüs ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı" dedi.

Haber Merkezi | 02.03.2020 - 16:47..
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SINIRDA TEDBİR ALINMAYA DEVAM EDİLİYOR"

Sınırda tedbirlerin yoğun bir şekilde uygulandığını belirten Bakan Koca, "Sınırda gelmek isteyen vatandaşlarımız muayeneleri yapılarak, bir hastalık bulgusu varsa hastanede takibi ve testleri yapıldıktan sonra nasıl bir algoritma ile gönderileceği sağlık çalışanlarımız tarafından biliniyor. Herhangi bir bulgusu yoksa biz mümkün mertebe 14 güne tamamladıktan sonra süreci bitirmek istiyoruz. Bizim ülke içindeki vatandaşımızı da korumak anlamında, bu süreci hassasiyetle götürmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ve virüsün sınırlarımızı etrafımızdaki ülkeleri kuşattığını biliyoruz." dedi.

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

"İÇİMİZDE BU VİRÜSÜ TAŞIYANLAR OLABİLİR"

Bakan Koca, "Kapımızda bir salgın olduğunu biliyoruz. Belki de bu süreçte bu virüsü taşıyan içimizde insanlar da olabilir. Dün, önceki gün veya 14 gün itibariyle bölgede olup ülkeye giriş yapmış vatandaşımız da var." dedi.

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

"SON 14 GÜN İÇİNDE YURT DIŞINDA BULUNANLAR KALABALIK İÇİNE ÇIKMASIN"

İran, Irak, Güney Kore, Çin gibi ülkelerden gelmiş olanların raporlu sayılabileceklerini belirten Bakan Koca, "Genelde seyahat edenlerin gençler olduğunu biliyoruz. Risk oluşturmayabilir o kişilerle ilgili. Fakat bu seyahat etmiş kişilerin bulaştırıcılığının yüksek olduğunu ve mümkün mertebe ev ortamında 14 gününü tamamlamalarını, temas halinde olanların da riayet etmelerini ve insanlarla yakın temas içinde olmamalarını özellikle istiyoruz.

Karantina olarak gördüğümüz ülkeden gelmiş olanların 14 gün kalabalık ortamlara girmemelerini, herhangi bir bulgusu olduğunda, ateş gibi, öksürük gibi olduğunda maskesini takarak müracaat etmelerini önemsiyoruz." dedi.

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

"BUGÜNE KADAR ÜLKEMİZDE HERHANGİ BİR VAKAYA RASTLANMADI"

13 bin 834 vatandaşın virüse karşı sağlık kontrolünden geçtiğini belirten Koca,"Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı. Koronavirüsün ülkemizde görülmesi demek bir felaket anlamı taşımıyor. Böyle durumda sağlık sistemimiz, durumu kontrol altında tutacak güçte." diyerek açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması

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