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Bakan Koca: Ülkemizde koronavirüs tanısı alan vaka yok

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ile ilgili yeni açıklamalarda bulunarak, Türkiye'nin, alınan önlemler konusunda en hızlı harekete geçen ülkelerden biri olduğunu belirtti.

AA | 02.02.2020 - 16:14..
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, tüm dünyayı alarma geçirirken, virüse karşı alınan önlemler her geçen gün artırılıyor.

Türkiye'de ise gerekli önlem ve tedbirlerin alındığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEMİZDE KORONAVİRÜS TANISI ALAN HİÇBİR VAKAMIZ OLMADI"

Bakan Koca, "Ülkemizde şu ana kadar yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır. Türkiye olarak tecrübemiz, güçlü sağlık örgütümüz ve dinamik kadromuz sayesinde en önce harekete geçen ülkelerdeniz.

"AİLELERİN TEDİRGİN OLMASINI GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK"

Aynı zamanda yarın sömestr tatilinin bittiğini de belirten Bakan Koca, "Yarın okullar açılıyor. Ailelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirtmek isterim. Bilim Kurulunca hazırlanan bilgilendirme notları, Milli Eğitim Bakanlığımız aracılığıyla velilerimize ulaştırılacak." dedi.

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