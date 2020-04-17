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Bakan Koca filyasyonun önemini anlattı

Koronanın yayılmasını önemli ölçüde engelleyen filyasyon çalışmaları hakkında Bakan Koca, bilgi verdi.

Haber Merkezi |
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Bakan Koca filyasyonun önemini anlattı

Bakan Koca filyasyonun önemini anlattı

Sokağa çıkma yasağı öncesi gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

17 Nisan itibarıyla ölü sayısının 1.769'a ulaştığını belirten Bakan Koca, "Evde kalmaya mecbur olmanın zorluğunu biliyoruz. Ancak bunun sonuçlarını görüyor ve buna devam edilmesi gerektiğini düşünüyor ve milletimizden ciddiyetle bu duruma devam edilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

VAKALARIN YAYILIMINI ŞEMA İLE AÇIKLADI

Bakan Koca, filyasyonun önemine değinerek şu açıklamalarda bulundu:

"Vakaların temas zincirlerinin tek tek bulunarak gözetim altına aldığımızdan bahsettim. Birinci basamak sağlık hizmetinin ne denli etkili olduğu bir kez daha görüldü. Salgın hastalıklarda ilk amaç, hastalığın yayılmasının önünü kesmektir. Hekim olarak yayılmanın önünü kesmezseniz sadece tedavi ile sonuç alamazsınız. Filyasyon çalışmaları, ilk vakadan beri titizlikle yürüttüğümüz bir uygulama. Sizlere ilk vakamızdan hastalığın bulaştığı kişileri gösteren bir şema göstermiştim. İşte bu şema, her vakamız için tek tek çalıştığımız filyasyon çalışmasının bir örneğidir. Bugüne kadar filyasyon çalışması 322 bin 734 kişi oldu.

Bakan Koca filyasyonun önemini anlattı

Özellikle temaslılara ulaşma oranı, süreleri yakından izleniyor. Filyasyon başarımızı sayısal olarak ölçebiliyor, merkezden açık olan yerleri tespit edip karar verebiliyoruz. Sahada ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezi hekimleri, diş hekimlerimiz, diğer sağlık personelimiz enfekte vakalara ulaşıp tespitini kolaylaştırıp, denetim altında tutarak hastanemizin yükünü azaltıyorlar."


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